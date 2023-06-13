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Denver Nuggets, Miami Heat'i 94-89'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla NBA finali serisini 4-1 önde bitirdi ve şampiyon oldu! Denver Nuggets, Batı Konferansı'nı da lider olarak bitirmişti. Daha sonra NBA ile birleşen ABA'de 9 sezon, NBA'de ise 47 sezon geçiren Nuggest, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğu elde etti ve Larry O'Brien Kupası'nı kaldıran takımlar arasında yer aldı.

Final serisinden sonra, Denver Nuggest'ın süperstarı Sırp basketbolcu Nikola Jokic, en değerli oyuncu seçildi. 21 YIL SONRA İLK Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, maçın yıldızı oldu. Jokic, 28 sayı ve 16 ribauntla muhteşem bir performans sergilerken 2023 NBA Finalleri'nin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Nikola Jokic, 2002 yılında ödülü kazanan Shaq'tan bu yana NBA Finalleri MVP'si seçilen ilk pivot oldu. Zaferin hemen ardından bir soruya cevap veren Jokic, "görev tamamlandı, artık eve gidebiliriz" dedi.

Maç boyunca büyük bir rekabetin yaşandığı mücadele son saniyelere kadar dengede giderken, Nuggets son anlarda etkili olmayı başardı ve sahadan galip ayrıldı. Denver'ın genç yetenekleri şampiyonlukta büyük katkı sağladı. Michael Porter Jr., 16 sayı ve 13 ribauntla çift-double yaparak takımını destekledi. Oyun kurucu Jamal Murray ise 14 sayı ve sekiz asist üreterek Nuggets'ın hücumdaki etkinliğini artırdı.

Miami Heat'in lideri Jimmy Butler ise 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Bam Adebayo ise 20 sayı ve 12 ribauntla çift-double yaparak direnmeye çalışan Heat'in öne çıkan isimleri arasında yer aldı.