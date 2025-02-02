NBA'de flaş takas: Doncic - Davis

NBA'de tarihi bir takas gerçekleşti. Luka Doncic, Los Angeles Lakers'ın yolunu tutarken; Anthony Davis, Dallas Mavericks'e gitti.

Takasın detaylarında; Los Angeles Lakers; Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i alırken, Dallas Mavericks; Anthony Davis, Max Christie ve 2029 ilk tur draft hakkını aldı.

Shams Charania'nın haberine göre; Dallas Mavericks yönetimi, kısa bir süre önce takımın süperstarı Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a önerdi ve takas görüşmeleri büyük bir gizlilikle ilerledi.

DONCIC'I LAKERS'A ÖNERDİLER

Haberde, Dallas Mavericks Genel Menajeri Nico Harrison'un özellikle Doncic'in fiziksel durumundan ve kondisyonundan endişeli olduğu gerekçesiyle bu kararı aldığı ve takımın defansif gücünü artırmak için Anthony Davis'i takıma katma kararı aldığı belirtildi.