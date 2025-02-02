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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de flaş takas: Doncic - Davis - Basketbol Haberleri

        NBA'de flaş takas: Doncic - Davis

        NBA'de iki All-Star yıldızı tarihi bir takasta kullanılacak. Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks arasında yapılan anlaşmayla Luka Doncic, Lakers forması giymeye hazırlanırken, Anthony Davis Mavericks'in yeni yıldızı oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 02.02.2025 - 10:12
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        NBA'de flaş takas: Doncic - Davis
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        NBA'de tarihi bir takas gerçekleşti. Luka Doncic, Los Angeles Lakers'ın yolunu tutarken; Anthony Davis, Dallas Mavericks'e gitti.

        Takasın detaylarında; Los Angeles Lakers; Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i alırken, Dallas Mavericks; Anthony Davis, Max Christie ve 2029 ilk tur draft hakkını aldı.

        Shams Charania'nın haberine göre; Dallas Mavericks yönetimi, kısa bir süre önce takımın süperstarı Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a önerdi ve takas görüşmeleri büyük bir gizlilikle ilerledi.

        DONCIC'I LAKERS'A ÖNERDİLER

        Haberde, Dallas Mavericks Genel Menajeri Nico Harrison'un özellikle Doncic'in fiziksel durumundan ve kondisyonundan endişeli olduğu gerekçesiyle bu kararı aldığı ve takımın defansif gücünü artırmak için Anthony Davis'i takıma katma kararı aldığı belirtildi.

        DONCIC ŞOK YAŞADI

        ESPN'in haberine göre; Lakers'ın yıldızı LeBron James ve takımdan ayrılan Anthony Davis'in bu takastan yeni haberi oldu. Takastan kısa süre önce haberi olan Luka Doncic ise haberi aldığı andan beri büyük bir şok yaşıyor.

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