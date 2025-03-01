NBA de 10 ma&ccedil; yapıldı. Batı Konferansı d&ouml;rd&uuml;nc&uuml;s&uuml; Lakers, konuk ettiği Clippers i Luka Doncic in 31 sayılık performansıyla mağlup etti. Ev sahibi ekipte LeBron James de 28 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparak sezonun 37. galibiyetinde &ouml;nemli rol oynadı. Bu sezon 27. mağlubiyetini yaşayan Clippers ta Ivica Zubac 27 sayı ve 16 ribauntla oynarken, Kawhi Leonard ise 21 sayı &uuml;retti. CAVALIERS, 22 SAYI GERİDEN GELEREK CELTICS İ YENDİ Boston Celtics e konuk olan Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, bir ara 22 sayı geriye d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; karşılaşmayı Donovan Mitchell ın 41 sayılık performansıyla 123-116 kazanarak sezonun 49. galibiyetine ulaştı. Cavaliers ta Evan Mobley, 17 sayı ve 12 ribauntluk bir performans sergilerken, Darius Garland da 20 sayılık katkısıyla galibiyetin &ouml;nemli isimlerinden oldu. Bu sezon 18. mağlubiyetini yaşayan Celtics te Jayson Tatum, 46 sayı ve 16 ribauntluk performansına rağmen yenilgiyi &ouml;nleyemedi. Jaylen Brown ise 37 sayı kaydetti. SONU&Ccedil;LAR Detroit Pistons-Denver Nuggets: 119-134 Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 102-121 Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-123 Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 119-135 Memphis Grizzlies-New York Knicks: 113-114 Chicago Bulls-Toronto Raptors : 125-115 Miami Heat-Indiana Pacers: 125-120 Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 125-108 Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 117-116 Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-102