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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in 14 sayısı Utah Jazz'a yetmedi - Basketbol Haberleri

        Ömer Faruk Yurtseven'in 14 sayısı Utah Jazz'a yetmedi

        NBA'de Minnesota Timberwolves, Utah Jazz'ı 119-100 mağlup etti. Utah'da milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven 14 sayıyla mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:35
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        Ömer Faruk'un 14 sayısı Utah'a yetmedi
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Utah Jazz'ı 119-100 yendi.

        NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı üçüncüsü Timberwolves, yıldız oyuncusu Anthony Edwards'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma, 3 blokla öne çıktığı maçta Jazz'ı mağlup ederek 46. galibiyetini aldı.

        Konuk ekip Timberwolves'ta Mike Conley 25 sayı ve Naz Reid 22 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        Sezonun 38. yenilgisini yaşayan Jazz'da Collin Sexton 22 sayı, 10 asist, Keyonte George 18 sayı, 3 ribaunt ve Taylor Hendricks 15 sayı, 10 ribauntla mücadele etti. Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 18 dakika süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 5 ribaunt, 3 blokla tamamladı.

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        ONURALP BİTİM'DEN 6 SAYI, 6 RİBAUNT

        Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls, sahasında Washington Wizards'ı 127-98'lik skorla geçti.

        Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Bulls'ta Ayo Dosunmu 34 sayı, 9 asist ve Nikola Vucevic 29 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi. Onuralp Bitim ise 24 dakikaya yakın süre alarak 6 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadı.

        Peş peşe 3 olmak üzere 56. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Wizards'ta Corey Kispert 16 ve Bilal Coulibaly 15 sayı attı.

        SONUÇLAR

        Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 117-103

        Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 109-98

        New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 126-107

        Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 121-100

        Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 112-118

        Chicago Bulls-Washington Wizards: 127-98

        Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 121-128

        Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 100-119

        Sacramento Kings-New York Knicks: 91-98

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