NBA'de sezonun en iyi savunma 5'i açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonunun en iyi savunma 5'leri, spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylamayla belirlendi.

Bu sezon kariyerinde 4. kez "yılın savunmacısı" ödülüne layık görülen Minnesota Timberwolveslu Rudy Gobert, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.