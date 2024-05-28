NBA efsanesi Bill Walton hayatını kaybetti

NBA'in efsane oyuncularından Bill Walton, hayatını kaybetti. Hall of Fame üyesi olan Walton'un kanserle uzun süren mücadelesinin ardından 71 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Walton, 1970'lerde UCLA'da forma giymiş ve Bruins ekibini iki kez namağlup sezonlarda ulusal şampiyonluklara taşımıştı.

1976-77 sezonunda Portland Trail Blazers'ı ilk ve tek şampiyonluğuna taşıyan Walton, ayrıca Finaller MVP'si ödülünün sahibi olmuştu.

Walton bu sezon sonrasında normal sezon MVP'si ödülü de kazanmış, fakat sakatlıklarla boğuşması sebebiyle bir daha asla dominant formunu yakalayamamıştı.