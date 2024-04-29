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        Haberler Spor Basketbol NBA Play-offlarında Suns'ı yenen Timberwolves, konferans yarı finaline çıktı - Basketbol Haberleri

        NBA Play-offlarında Suns'ı yenen Timberwolves, konferans yarı finaline çıktı

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Phoenix Suns'ı 122-116 yenen Minnesota Timberwolves, seriyi 4-0 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:30
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        Timberwolves, konferans yarı finalinde!
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        Minnesota Timberwolves, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Phoenix Suns'ı 122-116 mağlup ederek seriyi 4-0 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.

        NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Timberwolves, altıncı sıradan play-off bileti alan Suns'ı 4-0'lık seriyle "süpürdü" ve adını konferans yarı finaline yazdırdı.

        Anthony Edwards'ın 40 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle takımını sırtladığı Timberwolves'ta, Karl-Anthony Towns 28 sayı, 10 ribaunt, Jaden McDaniels 18 sayı, Mike Conley 10 sayı, 7 asistle oynadı.

        Suns'ta Devin Booker'ın 49 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Kevin Durant 33 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Bradley Beal ve Jusuf Nurkic, 9'ar sayı kaydetti.

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        BRUNSON 47 SAYI ATTI, KNİCKS SERİYİ 3-1 YAPTI

        Deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 97-92 mağlup eden New York Knicks, seride 3-1 öne geçti.

        Knicks'te Jalen Brunson 47 sayı, 10 asist, 4 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. OG Anunoby 16 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaptı.

        Sixers'ta Joel Embiid 27 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Tyrese Maxey 23 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Kelly Oubre Jr 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

        CLİPPERS, SERİYİ 2-2'YE GETİRDİ

        Dallas Mavericks'i deplasmanda 116-111 yenen Los Angeles Clippers, seriyi 2-2'ye getirdi.

        Clippers'ta James Harden 33 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Paul George 33 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Ivica Zubac 13, Terance Mann 11 sayılık performans sergiledi.

        Mavericks'te Kyrie Irving 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Luka Doncic 29 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, Derrick Jones Jr. 14 sayı, 7 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

        PACERS, SERİDE 3-1 ÖNE GEÇTİ

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        Sakatlıkları nedeniyle Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın forma giymediği Milwaukee Bucks'ı 126-113 yenen Indiana Pacers, seride 3-1 öne geçti.

        Pacers'ta Myles Turner 29 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Tyrese Haliburton 24 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Andrew Nembhard 15 sayı, 9 asistle oynadı.

        Bucks'ta ise Brook Lopez 27 sayı, 9 ribaunt, Khris Middleton 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Malik Beasley 20 sayı, 3 ribauntla mücadele etti.

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