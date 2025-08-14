Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA yıldızı Michael Porter Jr, ölüm tehdidi aldığını açıkladı! - Basketbol Haberleri

        NBA yıldızı Michael Porter Jr, ölüm tehdidi aldığını açıkladı!

        NBA'de Brooklyn Nets forması giyen Michael Porter Jr, spor bahisleri nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 20:17 Güncelleme: 14.08.2025 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA yıldızına ölüm tehdidi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'te forma giyen Michael Porter Jr, spor bahisleri nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını söyledi.

        Katıldığı podcast yayınında açıklamada bulunan Michael Porter Jr, "Kardeşimin (Jontay Porter) yaşadığı durum ortada. Malik Beasley aynı durumda. Terry Rozier de zor durumda. Bahis meselesi giderek daha da kötüleşecek. Üstelik gerçekten ölüm tehditleri alıyoruz. Bir gün, dengesiz bir kumarbazın bir sporcuya fiziksel saldırıda bulunması durumunda ne olacağını merak ediyorum. İşin garip yanı, çok iyi oynarsam alt bahis oynayanlarla uğraşıyorum, kötü oynarsam da üst bahis oynayanlara kaybettiriyorum. Sonuç olarak her şekilde bazı insanların parası boşa gitmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

        Bahis oyunlarının bazı basketbolcuları cezbettiğini kaydeden 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, "Düşünsenize, 'Bu maçta bana 10 bin dolarlık alt bahis oynayın. Bu maç sakatlanmış gibi yapacağım, üç dakikada oyundan çıkacağım' diyerek sadece bir maçta tüm arkadaşlarını zengin edebilirsin. Bu doğru değil ama bazı insanlar böyle düşünebilir. Yokluktan geliyorlar ve tüm arkadaşları da bu şekilde." yorumunu yaptı.

        Son olarak Toronto Raptors'ta forma giyen Michael Porter Jr'ın kardeşi Jontay Porter, oynadığı maçlara bahis yaptığı gerekçesiyle 2024'te NBA tarafından ömür boyu men cezasına çarptırılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Kremlin: Tahminde bulunmak hata olur
        Kremlin: Tahminde bulunmak hata olur
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!