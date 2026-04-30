Ne için üretildiler ne için kullanılıyorlar? İşte bugün çok farklı şekilde kullandığımız ürünler

Topuklu ayakkabı

Bugün modanın ve şıklığın sembollerinden biri olarak görülen yüksek topuklu ayakkabılar, aslında savaş alanı için geliştirildi. Tarihçiler, topuklu ayakkabıların 10. yüzyıl civarında Pers süvarileri tarafından kullanıldığını belirtiyor. Topuk, askerlerin üzengide daha sağlam durmasını sağlıyor ve at üzerinde ok atarken denge kazandırıyordu. Bu işlevsel askeri ekipman zamanla Avrupa aristokrasisine geçti; önce erkek modasının bir parçası oldu, ardından kadın modasına evrildi. Bugün ise tamamen estetik ve stil amaçlı kullanılıyor.