Ne için üretildiler ne için kullanılıyorlar? İşte bugün çok farklı şekilde kullandığımız ürünler
Bugün gündelik hayatın sıradan parçaları olan birçok ürün, ilk ortaya çıktığında bambaşka amaçlar için tasarlanmıştı.
Yapışkanlı not kağıdı
Ofislerin vazgeçilmezlerinden olan yapışkanlı not kağıtları, planlı bir icattan çok başarılı bir kazanın ürünü. 1968'de 3M bilim insanı Spencer Silver, çok güçlü bir yapıştırıcı geliştirmeye çalışırken tam tersine zayıf ama tekrar yapışabilen bir yapıştırıcı elde etti. Yıllar sonra bu malzeme, sayfaya zarar vermeden tutunan küçük not kağıtlarında kullanılınca Post-it doğdu.
Çocuk oyun hamuru
Milyonlarca çocuğun oynadığı renkli oyun hamuru Play-Doh, ilk olarak oyuncak olarak değil duvar kâğıdı temizleyicisi olarak üretildi. 1930'larda evlerde kömür sobası kullanımı yaygınken duvarlarda oluşan kurum lekelerini temizlemek için geliştirilen bu hamur, vinil duvar kaplamalarının ve modern ısıtma sistemlerinin yaygınlaşmasıyla işlevini yitirdi. Daha sonra çocukların modelleme hamuru olarak kullanabileceği fark edilince yeniden markalandı.
Koşu bandı
Bugün spor salonlarının vazgeçilmez ekipmanlarından biri olan koşu bandı, ilk ortaya çıktığında egzersiz için değil ceza amacıyla kullanılıyordu. 1818'de İngiliz mühendis Sir William Cubitt tarafından geliştirilen "treadwheel", mahkûmların saatler boyunca üzerinde yürüyerek değirmen ya da pompa sistemi çalıştırmasını sağlıyordu.
Hem ağır fiziksel emek hem de disiplin aracı olarak kullanılan bu sistem, modern koşu bandının atası kabul ediliyor. Zamanla ceza aracı kimliğini kaybeden tasarım, 20. yüzyılda sağlık ve fitness ekipmanına dönüştü.
Botoks
Bugün çoğunlukla kırışıklık giderme ve estetik uygulamalarla anılan botoks, ilk olarak kozmetik için değil tıbbi tedavi amacıyla geliştirildi. 1970'lerde göz doktoru Alan Scott, şaşılık ve istemsiz göz kapağı spazmlarını tedavi etmek için botulinum toksinini kontrollü şekilde kullanmaya başladı. Kasları geçici olarak gevşetme etkisi fark edilince ürün nörolojik ve oftalmolojik tedavilerde yer buldu. Kırışıklık azaltıcı kozmetik kullanım ise ancak yıllar sonra keşfedildi ve yaygınlaştı.
Trençkot
Trençkotun adı bile kökenini ele veriyor: "Trench coat" yani "siper ceketi." Bu ikonik parça, 19. yüzyılın sonlarında ve özellikle I. Dünya Savaşı sırasında askerler için geliştirildi. Su geçirmez gabardin kumaştan üretilen bu ceketler, subayların siperlerde yağmurdan ve soğuktan korunması amacıyla tasarlanmıştı. Savaş sonrası siviller tarafından benimsenen trençkot, zamanla modanın zamansız parçalarından biri haline geldi.
Balonlu naylon
Bugün paketleme denince akla ilk gelen malzemelerden biri olan balonlu naylon, aslında kırılacak eşyaları korumak için tasarlanmadı. 1957'de mühendisler Alfred Fielding ve Marc Chavannes, iki duş perdesini birleştirerek dokulu bir duvar kâğıdı üretmeye çalıştı. Fikir dekorasyon ürünü olarak başarısız oldu; ancak malzemenin hava dolu yapısının darbeyi emdiği fark edilince ambalaj sektöründe kullanılmaya başlandı.
Kot pantolon
Bugün günlük modanın temel parçalarından biri olan kot pantolonlar, ilk olarak stil için değil dayanıklılık için üretildi. 19. yüzyılda Levi Strauss ve Jacob Davis tarafından geliştirilen perçinli denim pantolonlar, özellikle maden işçileri, kovboylar ve ağır işlerde çalışan emekçiler için tasarlanmıştı. Amaç; kolay yıpranmayan, sağlam bir iş kıyafeti yaratmaktı. Zamanla işçi üniformasından çıkıp küresel moda ikonuna dönüştü.
Termos
Bugün çaydan kahveye her içeceği sıcak ya da soğuk tutmak için kullanılan termos, aslında laboratuvarlar için geliştirildi. 1892'de İskoç bilim insanı Sir James Dewar, sıvılaştırılmış gazların sıcaklığını koruyabilmek için çift duvarlı vakumlu bir kap tasarladı. Bu buluş bilimsel deneyler için yaratılmıştı; günlük kullanım amacı taşımıyordu. Daha sonra tasarım ticarileştirildi ve "Thermos" adıyla tüketici ürününe dönüştü.
Topuklu ayakkabı
Bugün modanın ve şıklığın sembollerinden biri olarak görülen yüksek topuklu ayakkabılar, aslında savaş alanı için geliştirildi. Tarihçiler, topuklu ayakkabıların 10. yüzyıl civarında Pers süvarileri tarafından kullanıldığını belirtiyor. Topuk, askerlerin üzengide daha sağlam durmasını sağlıyor ve at üzerinde ok atarken denge kazandırıyordu. Bu işlevsel askeri ekipman zamanla Avrupa aristokrasisine geçti; önce erkek modasının bir parçası oldu, ardından kadın modasına evrildi. Bugün ise tamamen estetik ve stil amaçlı kullanılıyor.
Dövme makinesi
Modern dövme makinelerinin temeli, aslında yazı ve belge çoğaltma için geliştirilen bir cihaza dayanıyor. Thomas Edison'un 1876'da icat ettiği elektrikli kalem, kâğıt üzerinde küçük delikler açarak belge çoğaltmaya yarıyordu. 1891'de dövme sanatçısı Samuel O'Reilly bu mekanizmayı uyarlayarak ilk elektrikli dövme makinesinin patentini aldı. Böylece ofis ekipmanı olarak tasarlanan teknoloji, dövme sanatının temel araçlarından birine dönüştü.
Mikrodalga fırın
Mikrodalga fırın, yemek pişirmek amacıyla tasarlanan bir icat değildi. 1940'larda mühendis Percy Spencer, radar sistemlerinde kullanılan magnetronlar üzerinde çalışırken cebindeki çikolatanın eridiğini fark etti. Bunun mikrodalgaların yiyecekleri ısıtabildiğini göstermesi üzerine teknoloji mutfak kullanımına uyarlandı. Böylece askeri radar araştırmalarından doğan keşif, modern mutfakların vazgeçilmez cihazlarından birine dönüştü.
Slinky (Yay Oyuncak)
Basit bir çocuk oyuncağı gibi görünse de Slinky'nin kökeni askeri mühendisliğe dayanıyor. 1940'larda deniz mühendisi Richard James, savaş gemilerinde hassas ekipmanları dengelemeye yardımcı olacak yay sistemleri üzerinde çalışırken bir yayın yere düşüp yürür gibi hareket ettiğini fark etti. Bu tesadüfi keşif, kısa sürede dünyanın en ünlü oyuncaklarından birine dönüştü.
Teflon
Bugün özellikle yapışmaz tava ve tencere kaplamalarıyla bilinen Teflon, mutfak için geliştirilmiş bir malzeme değildi. 1938'de kimyager Roy Plunkett, yeni bir soğutucu gaz üzerinde çalışırken tesadüfen kaygan ve ısıya dayanıklı bir polimer keşfetti: politetrafloroetilen (PTFE). Malzeme önce askeri ve endüstriyel alanlarda kullanıldı; özellikle yüksek dayanıklılık gerektiren uygulamalarda yer aldı. Yıllar sonra bu özellikleri sayesinde mutfak gereçlerinin yapışmaz kaplamasında kullanılmaya başlandı.
Fotoğraf: ShutterStock
Smithsonian Magazine, Encyclopaedia Britannica, History.com, Science History Institute, The Royal Institution, Levi Strauss & Co. Historical Archive, Burberry Historical Archive, 3M Official History, Hasbro Official History ve ilgili markaların/kurumların resmi tarih arşivleri.
Haber kapağı yapay zekâ ile oluşturulmuştur.