Game of Thrones, Türkçe ismiyle Taht Oyunları, tam 8 sezonun ardından final yaparak veda etti. Eleştirmenler ve seyircilerin büyük bölümü finalden pek memnun değil fakat dizinin hayatımıza soktuğu karakterler üzerine tartışmalar beğeni toplamayan 8. sezona rağmen tartışılmaya devam ediyor.

Jon Snow, Daenerys Targaryen ve Cersei Lannister gibi karakterler hem kahraman hem de anti-kahraman olarak tartışmaların odağında. Columbia Üniversitesi İşletme Bölümü Profesörü Bruce Craven ise Sansa Stark'a ayrı parantez açıyor.

Kazan ya da Öl: Taht Oyunları'ndan liderlik sırları* isimli bir kitabın da yazarı olan Craven, CNBC'ye yaptığı açıklamada dizinin liderlik nitelikleri açısından dizinin en güçlü karakterinin Sansa Stark olduğunu belirtti.

Craven, "Korkunç zorluklarla karşılaştı. Ailesinin çoğunu kaybetti. Yalnız kaldı ama yine de çok zor anlardan, kalleş insanlardan ders çıkardı ve aynı zamanda ailesini korurken değerlerine sadık kaldı." dedi.

Profesör, Sansa Stark'ın Westeros'taki ayak oyunlarına rağmen sağ kalabildiğini ve ailesini bir arada tutarken Kışyarı'na (Winterfell) düzeni getirmeyi başardığını belirtiyor.

Sansa potansiyel rakiplerinin iç yüzünü anlamayı başarırken babası Ned ve tüm ailenin hayranlık uyandıran, güçlü vasıflarına sadık kaldı.

Sansa'nın liderlik tarzının babası Ned Stark'tan kaynaklandığı vurgulayan Craven'e göre Sansa karşılaştığı güçlüklerle yüzleşip üstesinden gelirken kendisini tanımlayan olumlu özelliklerinden ödün vermiyor.

Babası ölmesine ve diğer karakterler onu kullanıp manipüle etmeye çalışmasına rağmen Ned Stark'tan onur, aile ve sabır üzerine öğrendiği temel değerler Sansa Stark'ın başarısının anahtarı oldu.

Craven'a göre Sansa kimin kendisi için ve kimin kendisine karşı çalıştığını bilmekle kalmadı her türlü insanı tanıdı. Sansa Stark'ın katlandığı tüm zorluk ve kayıplara rağmen değer verdiklerine olan inanç ve bağlılık onu dizideki en hayranlık uyandırıcı lider yapıyor.