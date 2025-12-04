Nebahat Çehre: Pantolonum 20 yıllık

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nebahat Çehre, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre, üzerindeki pantolonun 20 yıllık olduğunu söyledi. 82 yaşındaki oyuncu, "Aldığım şey uzun ömürlü oluyor. İyi kıyafetler alıyorum, fazla değiştirmiyorum. Bunu 20 sene daha giyerim. Kazaklarım var 15 yıllık. Kalıcı ürünler almayı severim"

"KUTSALLIK BAŞKA BİR ŞEY"

Son dönemde ünlüler arasında tartışma konusu olan "Oyunculuk kutsal mı değil mi?" sorusuna yanıt veren Nebahat Çehre; "Kutsallık başka bir şey... Biz; sevilen, izleyici kitlesi fazla olan oyuncuyuz. İnsanları yer yer mutlu ediyoruz, yer yer gerçekleri anlatıp üzüyoruz. Fakat kutsallık başka bir şey. Değerli bir iş yapıyoruz" dedi.

"ESTETİK YAPTIRMADIM"

Oyuncuların estetik yaptırması hakkında da görüşlerini dile getiren Nebahat Çehre; "Estetik yaptırmadım. Yüz hatlarım bayağı çizgili. Bunları dolgu ile yok edebileceğim söylendi. Ben cildimden, çehremden ödün vermek istemiyorum. Yaşımı yaşıyorum. 'Keşke yapmasın' dediğim oyuncular var ama hakkım yok buna. Herkes dilediğini yaşar" ifadelerini kullandı.