        Nebahat Çehre: Pantolonum 20 yıllık

        Satın aldığı kıyafetleri uzun süre giydiğini söyleyen Nebahat Çehre, oyuncuların estetik yaptırması ve mesleğinin kutsal olup olmadığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu

        Giriş: 04.12.2025 - 08:10 Güncelleme: 04.12.2025 - 08:10
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nebahat Çehre, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre, üzerindeki pantolonun 20 yıllık olduğunu söyledi. 82 yaşındaki oyuncu, "Aldığım şey uzun ömürlü oluyor. İyi kıyafetler alıyorum, fazla değiştirmiyorum. Bunu 20 sene daha giyerim. Kazaklarım var 15 yıllık. Kalıcı ürünler almayı severim"

        "KUTSALLIK BAŞKA BİR ŞEY"

        Son dönemde ünlüler arasında tartışma konusu olan "Oyunculuk kutsal mı değil mi?" sorusuna yanıt veren Nebahat Çehre; "Kutsallık başka bir şey... Biz; sevilen, izleyici kitlesi fazla olan oyuncuyuz. İnsanları yer yer mutlu ediyoruz, yer yer gerçekleri anlatıp üzüyoruz. Fakat kutsallık başka bir şey. Değerli bir iş yapıyoruz" dedi.

        "ESTETİK YAPTIRMADIM"

        Oyuncuların estetik yaptırması hakkında da görüşlerini dile getiren Nebahat Çehre; "Estetik yaptırmadım. Yüz hatlarım bayağı çizgili. Bunları dolgu ile yok edebileceğim söylendi. Ben cildimden, çehremden ödün vermek istemiyorum. Yaşımı yaşıyorum. 'Keşke yapmasın' dediğim oyuncular var ama hakkım yok buna. Herkes dilediğini yaşar" ifadelerini kullandı.

        Nebahat Çehre, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat'in albüm yapacağının hatırlatılması üzerine; "Yapar o. Hem güveni var, hem de beğenileceğini bildiği için yapar. Zaten kocası çok değerli bir müzisyen. Bence güzel bir şey çıkacaktır" yorumunda bulundu.

        "YEŞİLÇAM'DA 127 FİLMİM VAR"

        Uzun süredir ekranlarda olmayan usta oyuncu, "Sizi ne zaman ekranda göreceğiz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Bugüne kadar hep güzel işler yaptım. Beni aşağı çekecek hiçbir işi yapmak istemiyorum. Hiç olmazsa iyi bir mesajı olan bir iş olsun istiyorum. Yoksa yapmayacağım. Kendimi tekrarlamamalıyım. Yeşilçam'da 127 filmim var. Ben oyuncuyum, sinema yapan kadınım. Benim için tekrarlamamak önemli.

