Türk futbolunun başarılı isimlerinden Necati Ateş, önceki gün oğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Akşam yemeğini oğluyla birlikte yiyen Ateş, "Baba-oğul hem biraz gezdik, hem de akşam yemeğimizi yedik. Keyifler çok şükür yerinde. Rakibimizin puan kaybetmesiyle avantaj elimize geçti. Beşte beş yaparsak şampiyonuz. İnşallah olacağız, çok çalışıyoruz. Bu taraftara bu şampiyonluğu hediye ederiz” dedi.