Necati Şaşmaz hacca gitti
Necati Şaşmaz'ın hacca gittiği ortaya çıktı. Şaşmaz'ın hac ibadetini yerine getirdiği fotoğraflarını takipçileri paylaştı
Giriş: 12.07.2023 - 15:42
1
Uzun bir süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu Necati Şaşmaz'ın hacca gittiği öğrenildi.
2
Haziran ayının son günlerinde hacca giden Necati Şaşmaz, yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
3
Meslektaşlarının aksine sosyal medya hesabını aktif kullanmayı tercih etmeyen Necati Şaşmaz'ın çektirdiği fotoğraflar da takipçilerinin paylaşımıyla ortaya çıktı.