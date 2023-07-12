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        Necati Şaşmaz hacca gitti

        Necati Şaşmaz'ın hacca gittiği ortaya çıktı. Şaşmaz'ın hac ibadetini yerine getirdiği fotoğraflarını takipçileri paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 15:42
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        Uzun bir süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu Necati Şaşmaz'ın hacca gittiği öğrenildi. 

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        Haziran ayının son günlerinde hacca giden Necati Şaşmaz, yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. 

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        Meslektaşlarının aksine sosyal medya hesabını aktif kullanmayı tercih etmeyen Necati Şaşmaz'ın çektirdiği fotoğraflar da takipçilerinin paylaşımıyla ortaya çıktı. 

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        Necati Şaşmaz'ın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

        #necati şaşmaz
        #hac
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