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        Haberler Magazin Necla Nazır hastanede tedavi görüyor - Magazin haberleri

        Necla Nazır, sağlık sorunu yaşıyor

        Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, böbrek rahatsızlığının nüksetmesi sonucu hastaneye götürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:57
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        Sağlık sorunu yaşıyor
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        Ünlü oyuncu Necla Nazır, sağlık sorunlarının nüksetmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

        Böbrek rahatsızlığı yaşayan Necla Nazır, damadı Muhammed Aydın'ın desteğiyle İstanbul Fatih'teki özel bir hastaneye başvurdu. Nazır, tedavi altına alındı.

        Muhammed Aydın - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Aydın

        Ferdi Tayfur'ın vefatının ardında Necla Nazır yaptığı ilk açıklamada; "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullanmıştı.

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        KIZINA DESTEK VERMİŞTİ

        Vefatından kısa bir süre önce kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı.

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        Necla Nazır da kızına destek vererek; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Necla Nazır
        #ferdi tayfur
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