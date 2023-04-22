Nöronal ateşlemeler azaldığında, kişide gevşeme, yorgunluk ve uyku hali hissedilir. Bu yüzden kimi insanlar, alkol kullandıktan sonra uyuyakalır. Ancak yine de bu, herkes için geçerli değildir; bazı kişiler ise uyuduktan birkaç saat sonra uyanır veya hiç uyuyamaz. Peki, bu neden olur?