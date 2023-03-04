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Neden bazı insanlar sağ elini kullanırken bazıları sol elini kullanır?

Dünyanın büyük bir çoğunluğu sağ elini baskın olarak kullanırken kimileri için bu el, soldur. Bu ayrımın nereden geldiği ve neden oluştuğu tam olarak bilinmiyor ancak bilim şu an için bunun genetik bir kod olduğu konusunda hemfikir.

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  • Neden bazı insanlar sağ elini kullanırken bazıları sol elini kullanır?

    Herkes bir elini, diğerine göre daha iyi kullanır. Baskın el ilebir şey yapmak daha basittir ancak diğer el, insanı biraz zorlayabilir. İnsanlardaki bu ayrım nereden geliyor ve bu neden var?
  • Neden bazı insanlar sağ elini kullanırken bazıları sol elini kullanır?

    Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i sağ elini kullanıyor, solak insan sayısı oldukça az. Bu durum, solak insanlar açısından oldukça zorlayıcı çünkü dünyadaki hemen hemen birçok şey sağ elin kullanımına göre ayarlı; sıra, makas, bıçak, defter gibi. 

    Tüm bunlar bir yana; bilim hâlâ buna neyin sebep olduğunu bilmiyor. Yine de birçok bilim insanı bunun genetik ile alakalı olduğunu düşünüyor. 
  • Neden bazı insanlar sağ elini kullanırken bazıları sol elini kullanır?

    Genetikte; sağ eli belirleyen D geni varken, sol eli belirleyen C geni vardır. İnsanların çoğunda sağ eli destekleyen D geni bulunur ve C geninin bulunma olasılığı daha düşüktür. Bu teoriye göre; birinin solak olması tesadüfen meydana gelir. 
  • Neden bazı insanlar sağ elini kullanırken bazıları sol elini kullanır?

    Bu teori aynı zamanda, sağ elini kullanan bir ebeveynden dünyaya gelen solak bir çocuğun durumunu da açıklayabilir; bebek, ailenin gen havuzunda bulunan C genini almış olabilir. 

    2005 yılında Neuropsychologia dergisinde yayınlanan bir araştırma bu düşünceyi destekliyor.
  • Neden bazı insanlar sağ elini kullanırken bazıları sol elini kullanır?

    Çalışma; bebeklerin rahimde emmek için bir el seçtiklerinde, bu eğilimi doğduktan sonra da devam ettiğini buldu. Sağ başparmağını emen bebekler, dünyaya geldikten sonra da sağ elini baskın olarak kullanıyordu.
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