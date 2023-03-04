Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i sağ elini kullanıyor, solak insan sayısı oldukça az. Bu durum, solak insanlar açısından oldukça zorlayıcı çünkü dünyadaki hemen hemen birçok şey sağ elin kullanımına göre ayarlı; sıra, makas, bıçak, defter gibi.

Tüm bunlar bir yana; bilim hâlâ buna neyin sebep olduğunu bilmiyor. Yine de birçok bilim insanı bunun genetik ile alakalı olduğunu düşünüyor.