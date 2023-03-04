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Neden stresli olduğumuzda daha fazla yemek yeriz?

Herkesin stresle başa çıkmasının başka yolları vardır. Kimisi yemek yemeyi bırakırken, kimisi yemek yiyerek rahatlar. Bu tepki, stres altında kalan vücudumuzun değişen hormonlar karşısında kendini koruma ve rahatlatma isteğinden gelir.

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  • Neden stresli olduğumuzda daha fazla yemek yeriz? Stres yemek alışkanlıklarımızı nasıl değiştirir?

    Önemli bir toplantı veya sınav haftası gibi stresli bir durumla baş etmeye çalışan insanların yemek yeme alışkanlıklarında sıklıkla bir değişim görülür. Kimisi stresle daha fazla yemek yiyerek başa çıkar, kimisi stresten yemek yiyemez. Yemek yemek ve stres arasında ne gibi bir ilişki var? Detaylara bakalım.
  • Neden stresli olduğumuzda daha fazla yemek yeriz? Stres yemek alışkanlıklarımızı nasıl değiştirir?

    National Library of Medicine'da 2014 tarihinde yapılan bir araştırma; stres durumunda insanların yüzde 40'ının daha fazla yemek yediğini, yüzde 40'ının yemek yemeyi bıraktığını, kalan yüzde 20'lik kesimin ise yemek yeme alışkanlıklarının aynı kaldığı belirlendi.
  • Neden stresli olduğumuzda daha fazla yemek yeriz? Stres yemek alışkanlıklarımızı nasıl değiştirir?

    Önce, neden stres karşısında yemek yemeyi bıraktığımızı açıklayalım. Tübitak'ın 2020 yılında yayınlanan makalesi buna açıklayıcı bir cevap veriyor.

    Stres baş gösterdiği zaman vücudumuzda bazı değişiklikler olur; kalp atım hızı artar ve kan basıncı yükselir. Kan akışı; kalbe, beyne ve kaslara entegre olduğundan bütün enerji buraya harcanır ve diğer fonksiyonlar kısıtlanır dolayısıyla iştahımız da kesilir. 
  • Neden stresli olduğumuzda daha fazla yemek yeriz? Stres yemek alışkanlıklarımızı nasıl değiştirir?

    Ancak stresin uzun sürdüğü durumlarda kortizol seviyesi yüksek değerlerini korur ve bu da bizi yemek yemeye sevk eder. Yukarıda bahsettiğimiz aynı araştırma; stresli durumlarda severek tükettiğimiz besinlerin beynimizin ödül kısmını çalıştırdığını belirtiyor. Yani kendimize ödül vererek rahatlıyor ve stresle bu şekilde başa çıkıyoruz. 

    Ayrıca araştırma, beynin ödül bölgesini uyaran yağ ve şekerli yiyeceklerin daha fazla tüketildiğini de vurguluyor. 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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