Neden stresli olduğumuzda daha fazla yemek yeriz?

Ancak stresin uzun sürdüğü durumlarda kortizol seviyesi yüksek değerlerini korur ve bu da bizi yemek yemeye sevk eder. Yukarıda bahsettiğimiz aynı araştırma; stresli durumlarda severek tükettiğimiz besinlerin beynimizin ödül kısmını çalıştırdığını belirtiyor. Yani kendimize ödül vererek rahatlıyor ve stresle bu şekilde başa çıkıyoruz.

Ayrıca araştırma, beynin ödül bölgesini uyaran yağ ve şekerli yiyeceklerin daha fazla tüketildiğini de vurguluyor.