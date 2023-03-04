Okyanuslar ve denizler neden tuzludur?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okyanuslar ve denizler neden tuzludur?

Okyanus ve denizin doğal sebeplerden dolayı tuzlu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz lakin bu aslında doğal bir durum değildir aslında çevredeki kayalar, su kütlelerini tuzlu bir hale getirir.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Okyanuslar ve denizler neden tuzludur?

    Okyanus ve denizlerin orijinal yapısında tuz yoktur; tuzun çoğu kayalardan gelir. Yağmur suyundaki çözünmüş karbondioksit, kayaları aşındırır. Bu kayalardan gelen mineraller; nehirlere ve akarsulara sızarak suyun tuzlanmasına neden olur. 

    Okyanus iyonlarının yaklaşık yüzde 85'i sodyum ve klorür iken, magnezyum ve sülfat yüzde 10 civarındadır.
  • Okyanuslar ve denizler neden tuzludur?

    Tuz, sabit olarak okyanusta kalmaz. Tuz yaşamı sürdüren bir maddedir ve okyanus tuzunun büyük bir kısmı hayvanlar tarafından tüketilir. Ancak yüzeyden sağlanan sürekli akış sayesinde tuz seviyesi aynı kalabilir.
  • Okyanuslar ve denizler neden tuzludur?

    Okyanus, tuz içeriği için bir kaynağa daha güvenebilir: hidrotermal sular. Derin deniz menfezleri, yer kabuğunun altındaki magma tarafından ısıtılır. Bu durum; deniz suyu ile kayaların arasını ısıtarak reaksiyona neden olur. Su altı volkanları, denize daha fazla tuz ekleyen başka bir doğa olayıdır. 
  • Okyanuslar ve denizler neden tuzludur?

    Okyanusun her yeri tuzludur ama ne kadar tuzlu olduğu dünyanın neresinde olduğunuza göre değişir. Örneğin; Akdeniz'deki yüzey suyu ekvatoral Pasifik'ten daha tuzludur çünkü kuru bir iklimde artan buharlaşma tuzu yoğunlaştırırken, Ekvator'daki yağmur tuzu seyreltir.
  • Okyanuslar ve denizler neden tuzludur?

    Tuzluluk deniz ve okyanus suyunun doğasında yoktur. Bu, okyanusa giren ve çıkan iyonların sürekli alışverişinin sonucudur. Aynı süreç diğer su kütlelerinde de meydana gelir ancak iyon alımı her zaman suyu gerçekten tuzlu hale getirecek kadar yüksek değildir. Bu nedenle okyanusa tuz taşıyan nehirler ve akarsular hâlâ tatlı su olarak kabul edilir. 

    Kaynak: Mental Floss

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.