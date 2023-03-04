Okyanuslar ve denizler neden tuzludur?

Tuzluluk deniz ve okyanus suyunun doğasında yoktur. Bu, okyanusa giren ve çıkan iyonların sürekli alışverişinin sonucudur. Aynı süreç diğer su kütlelerinde de meydana gelir ancak iyon alımı her zaman suyu gerçekten tuzlu hale getirecek kadar yüksek değildir. Bu nedenle okyanusa tuz taşıyan nehirler ve akarsular hâlâ tatlı su olarak kabul edilir.

Kaynak: Mental Floss