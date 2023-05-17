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Neden bazı zengin insanlar paralarını İsviçre bankalarında tutuyor?

Dünya çapında birçok insan paralarını güvende tutmak için İsviçre bankalarına yöneliyor. İsviçre bankalarını bu kadar güvenilir kılan etkenler ise ülke tarihinden, kullandıkları teknolojik sistemden ve ekonomik istikrarından geliyor.

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  • Neden bazı zengin insanlar paralarını İsviçre bankalarında tutuyor?

    İsviçreliler, uzun bir zamandır ünlü, oyuncu, siyasetçi veya iş insanlarının paralarını güvenle saklıyor hatta İsviçre bankaları bu konuda oldukça meşhur. Peki, İsviçre bankalarını diğerlerinden ayıran özellik nedir?

    Her şey İsviçre'nin genel tarihine dayanıyor. Ülke, iki dünya savaşı da dâhil olmak üzere birçok ulusal konuda tarafsızlığını koruyarak uzak durdu. Bu tarafsız duruşunun ardından bankacılık sektörünü büyüten İsviçre, hızla "dünya bankacısı" haline geldi. 
  • Neden bazı zengin insanlar paralarını İsviçre bankalarında tutuyor?

    Tarafsız duruşu, çeşitli dikdatörlerin ve siyasi liderlerin parasını İsviçre'de korumasına olanak sağladı. İsviçre'nin dağlık arazisi, İsviçrelilerin süper boyutlu gizli mahzenler oluşturmasını da kolaylaştırdı. Ayrıca, İsviçre'nin ekonomik istikrarı da ülkeye karşı derin bir güven oluşturdu.
  • Neden bazı zengin insanlar paralarını İsviçre bankalarında tutuyor?

    Zaman içerisinde İsviçre, güvenlik önlemlerini artırdı ve birçok teknolojik sistemi devreye soktu. Bu sayede müşterilerin kimliğine erişebilmek sadece sayılı kişiler dışında imkânsız hale geldi. Bir kişinin banka hesabındaki mevlayı öğrenmek bir yana hesabı olan kişilerin ismini bile öğrenmek mümkün değildi.
  • Neden bazı zengin insanlar paralarını İsviçre bankalarında tutuyor?

    Bu, mahremiyet açısından güzel bir durum yaratsa da zamanla birçok suçlunun devletten para kaçırmasına da neden oldu. 70'li yıllarda, Amerika'daki uyuşturucu kartellerinin kazandığı paraları İsviçre bankalarında saklamasıyla iki ülke arasında tabiri caizse bir savaş başladı.
  • Neden bazı zengin insanlar paralarını İsviçre bankalarında tutuyor?

    11 Eylül gününde İkiz Kulelere yapılan saldırıdan dolayı ABD hükümeti, İsviçre'yi şüpheli hesapları açığa çıkarması için zorladı ve bu da işleri daha da kızıştırdı. Ancak 2018 itibarıyla İsviçre Federal Vergi İdaresi, bankalarında hesabı olan kişilerin bilgilerini ilgili ülkeleriyle paylaşmaya başladı. 

    Günümüzde İsviçre bankalarının hala eskisi kadar güvenilir olduğunu söylemek yanlış olsa da hala bile mahremiyet ve varlık koruması için oldukça üvenilirler.
  • Neden bazı zengin insanlar paralarını İsviçre bankalarında tutuyor?

    Son olarak; İsviçre bankalarına başvuran kişilerin sadece para kaçırmak için gelen suçlulular olduğunu söylemek yanlış olur. Meşru iş insanları ve darbe, ağır bir boşanma anlaşması gibi kişisel bir durumdan kendini korumak isteyen insanlar, İsviçre bankalarına yöneliyor. 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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