11 Eylül gününde İkiz Kulelere yapılan saldırıdan dolayı ABD hükümeti, İsviçre'yi şüpheli hesapları açığa çıkarması için zorladı ve bu da işleri daha da kızıştırdı. Ancak 2018 itibarıyla İsviçre Federal Vergi İdaresi, bankalarında hesabı olan kişilerin bilgilerini ilgili ülkeleriyle paylaşmaya başladı.

Günümüzde İsviçre bankalarının hala eskisi kadar güvenilir olduğunu söylemek yanlış olsa da hala bile mahremiyet ve varlık koruması için oldukça üvenilirler.