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Neden gökkuşağında siyah, beyaz ve gri renk olmaz?

Yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkan gökkuşağı, doğanın en muhteşem eserlerinden biri. Ancak birçok rengin ahenkle dans ettiği gökkuşağında siyah, beyaz ve gri renkleri görmüyoruz. Bakın, bunun sebebi neymiş?

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  • Neden gökkuşağında siyah, beyaz ve gri renk olmaz?

    Güneş'ten gelen ışık bize beyaz görünür ancak beyaz ışık aslında farklı renklerin karışımından oluşur. Işık bir yağmur damlasının içinden geçtiğinde bu renkler birbirinden ayrılır.
  • Neden gökkuşağında siyah, beyaz ve gri renk olmaz?

    Renkler, ışık dalgaları halinde hareket eder, tıpkı okyanusta hareket eden dalgalar gibi. Gökkuşağındaki renklerin her biri, bizim farklı "dalga boyu" dediğimiz şeye sahiptir.
  • Neden gökkuşağında siyah, beyaz ve gri renk olmaz?

    Gökkuşağında yedi renk olduğu bilinir: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Ancak bu kesinlikle doğru değil.
  • Neden gökkuşağında siyah, beyaz ve gri renk olmaz?

    Gökkuşağındaki renkler birbirine karışır ve bir rengin nerede bitip diğerinin nerede başladığını söylemek zordur. Birbirine karışan renklerin oluşturduğu farklı renkler de vardır; mavi ve yeşilin karışımı olan turkuaz gibi.
  • Neden gökkuşağında siyah, beyaz ve gri renk olmaz?

    Gökkuşağında asla göremeyeceğimiz iki renk vardır; siyah ve beyaz. Siyah, rengin yokluğudur, hiç ışık olmadığında gördüğümüz şeydir. Gökkuşağının oluşması için ışık şarttır bu yüzden siyah rengin, gökkuşağında yer alması olanaksızdır.
  • Neden gökkuşağında siyah, beyaz ve gri renk olmaz?

    Öte yandan beyaz, tüm renklerin birleşimidir. Işık yağmur damlaları tarafından kırıldığında, beyaz ışığı görünür spektruma ayırır ve ortaya farklı renkler çıkar. Böylece "beyaz renk" diye bir kavram kalmamış olur.
  • Neden gökkuşağında siyah, beyaz ve gri renk olmaz?

    Gri, siyah ve beyazın karışımıdır ve gökkuşağında siyah ve beyazı göremediğimiz gibi, bunların karışımından oluşan renkleri de göremeyiz.

    Kaynak: Science Alert

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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