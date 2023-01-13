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Neden Türk kahvesinin yanında su verilir?

Türk kahvesi dedik mi yanına hemen bir bardak su arıyoruz. Bu ikili her zaman birlikte servis ediliyor. Bu değişmeyen gelenek nasıl başladı ve amaç neydi? Konu hakkında birçok rivayet var ve hepsi oldukça mantıklı.

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  • Neden Türk kahvesinin yanında su verilir?

    Türk kahvesi genelde su ile servis ediliyor. Bu yazılı bir kural değil ancak bu ikili her daim yan yana. Peki, bu gelenek nereden geliyor? Bu konu hakkında birkaç rivayet var.

    İlk rivayet; Osmanlı Devleti zamanına kadar dayanıyor. Bu dönemde, eve misafir geldiğinde ikram edilen Türk kahvesinin yanına bir bardak su konuyordu. 
  • Neden Türk kahvesinin yanında su verilir?

    Misafir, kahveden önce suyu içtiğinde karnının aç olduğu anlaşılıyor ve hemen sofra kuruluyordu. Bu, misafirin "açım" demek için kullandığı gizli bir şifreydi.

    Diğer teoriye göre; padişahlara giden yemekler, saray görevlilileri tarafından kontrol ediliyor ve zehirli olup olmadığı anlaşılıyordu. Ancak Türk kahvesi tek kişilik cezvede ve tek seferlik bir fincanda götürüldüğü için görevliler tarafından tadılamıyordu.
  • Neden Türk kahvesinin yanında su verilir?

    Bunun için de yanında götürülen su, zehir testi için kullanılıyordu. Padişah, önce kahveye bir parmağını daldırıyor; daha sonra parmağını suya batırıyordu. Kahvenin, suda dağılış biçimi, zehirli olup olmadığını gösteriyordu.
  • Neden Türk kahvesinin yanında su verilir?

    Başka ve son bir görüşe göre; kahveden önce içilen su, ağız içini temizleyerek; kahve tadının daha iyi alınmasını sağlıyor. Arada içildiğinde ise kahvenin acı tadı ağızdan gidiyor. 
  • Neden Türk kahvesinin yanında su verilir?

    İşin rivayet kısımlarının yanı sıra bir de bilimsel boyutu var. Kahvenin içinde oksalat denilen bir madde bulunuyor ve bu madde böbrek taşı oluşumuna neden olabiliyor. Kahvenin yanında içilen su, oksalatın vücuttan kolayca atılmasını sağlıyor.

 

 

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