Neden Türk kahvesinin yanında su verilir?

Türk kahvesi genelde su ile servis ediliyor. Bu yazılı bir kural değil ancak bu ikili her daim yan yana. Peki, bu gelenek nereden geliyor? Bu konu hakkında birkaç rivayet var.

İlk rivayet; Osmanlı Devleti zamanına kadar dayanıyor. Bu dönemde, eve misafir geldiğinde ikram edilen Türk kahvesinin yanına bir bardak su konuyordu.