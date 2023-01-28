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Neden yorgun hissettiğimiz halde uyuyamıyoruz?

Bazen uzun ve zorlayıcı bir günün ardından kendimizi yorgun bir halde yatağa atıyoruz ancak tüm şartlara rağmen uykuya geçmek mümkün olmuyor. Vücudumuzun bu kafa karıştırıcı tepkisinin birçok nedeni olabiliyor. Bunu tespit etmek, dinlendirici bir uykuya giden yol olabilir. İşte, detaylar...

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  • Neden yorgun hissettiğimiz halde uyuyamıyoruz?

    Bazen kendimizi çok yorgun hissettiğimiz halde uykuya dalmakta güçlük çekebiliyoruz. Oysa, yorgunluğun tedavisi uyumak değil mi? Biraz daha ayrıntılı inceleyelim.
  • Neden yorgun hissettiğimiz halde uyuyamıyoruz?

    Önce ele almamız gereken ilk konu, gerçekten uykuya ihtiyacınız olup olmadığıdır. Yorgun hissettiğinizde uykuya değil, sadece fiziksel bir dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Bu yüzden vücudunuza ve zihninize dinlenmek için zaman ayırdıktan sonra uyumayı deneyebilirsiniz.
  • Neden yorgun hissettiğimiz halde uyuyamıyoruz?

    Diğer sebeplerden bir tanesi ise stres. Eğer yorgun olduğunuz halde uyuyamıyorsanız belki de gün içerisinde yaşadığınız bir olayın stresi devam ediyor olabilir. Stresli olduğunuzda, vücudunuz “savaş ya da kaç” tepkisi verir. Bu, aşırı yorgun olduğunuzda bile uyumayı zorlaştırabilecek bir hiper-uyanıklık hissi yaratır.
  • Neden yorgun hissettiğimiz halde uyuyamıyoruz?

    "Savaş ya da kaç" belirtileri, artan kalp atış hızı, daha hızlı nefes alma ve kortizol gibi stres hormonlarının artan salınımını içerebilir. Kortizoldeki ani artış,  aşırı farkındalık hissetmenize neden olabilir ayrıca stres düzgün yönetilmediğinde yatmadan önce sorun yaratabilir. 
  • Neden yorgun hissettiğimiz halde uyuyamıyoruz?

    Son sebep ise diğerlerinden biraz daha farklı. Vücudunuzun dahili saati - sirkadiyen ritim olarak da bilinir - 24 saatlik bir uyku-uyanıklık döngüsü boyunca uykuya geçiş ve uyanma zamanı geldiğinde sinyal vermeye yardımcı olur.

    Bu uyku-uyanıklık döngüsü, tüm gece ayakta kalmak veya gece vardiyasında çalışmak gibi çeşitli faktörler tarafından bozulabilir. Bu döngü, dengesini bozduğunda uykuya dalmayı ve kesintisiz uykuda kalmayı daha da zorlaştırabilir.
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