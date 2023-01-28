Neden yorgun hissettiğimiz halde uyuyamıyoruz?

Son sebep ise diğerlerinden biraz daha farklı. Vücudunuzun dahili saati - sirkadiyen ritim olarak da bilinir - 24 saatlik bir uyku-uyanıklık döngüsü boyunca uykuya geçiş ve uyanma zamanı geldiğinde sinyal vermeye yardımcı olur.

Bu uyku-uyanıklık döngüsü, tüm gece ayakta kalmak veya gece vardiyasında çalışmak gibi çeşitli faktörler tarafından bozulabilir. Bu döngü, dengesini bozduğunda uykuya dalmayı ve kesintisiz uykuda kalmayı daha da zorlaştırabilir.