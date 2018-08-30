Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes Nefese 5. bölümde neler olacak?
Nefes Nefese dizisinin dün akşam ekranlara gelen bölümü ile izleyenler heyecan dolu dakikalar yaşadı. Babasını kurtarabilmek için Rüya’yı Boran’ın ellerine teslim etmek zorunda kalan Yusuf'un ikileminin yaşandığı son bölüm sonrası Nefes Nefese'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı...
30.08.2018 - 10:02 | Güncelleme:
Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı Nefes Nefese'nin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Aksiyon sahneleri ile heyecanın sürekli yaşandığı dizinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Nefes Nefese 5. yeni bölümde neler olacak? İşte Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı...
Alacanlar Çiftliği’ndeki herkes büyük bir umutla Şakir Ağa’nın kurtarılmasını beklemektedir. Ancak Yusuf (Şükrü Özyıldız) büyük bir ikilem içindedir. Babasını kurtarabilmek için Rüya’yı (Melisa Şenolsun) Boran’ın (Nik Xhelillah) ellerine teslim etmek zorundadır.
Boran ve Yasin hem Rüya’yı hem de zümrüdü ele geçireceklerini düşünürlerken onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Zümrüdü geri almak için her şeyi yapmaya hazır olan Atmaca (Uğur Yücel), Boran ve Yasin’i gözden çıkarır. Yusuf’un ve Şakir Ağa’nın çiftliğe dönüşü sevinçle karşılanır. Herkes artık hayatlarının normale döneceğini düşünürken gelen bir telefonla her şey alt üst olur.
Ailesini daha fazla tehlikeye atmak istemeyen Şakir Ağa, Antakya’dan taşınmaya karar verir. Çiftliktekiler telaşla toplanırken yerinden kıpırdamayan bir kişi vardır. Şakir Ağa’nın eşi Afet...
Alacan ailesi kaçıp gidecek midir? Yoksa kendi topraklarını Atmaca’ya karşı savunmaya devam mı edeceklerdir?
Selma, Atmaca’yı yakalamak için bir plan yapar. Kılık değiştirip zümrüdün kendisinde olduğu haberini tüm Antakya’ya yayar. Bu haber kısa süre içinde Atmaca’ya ulaşır. Selma, Atmaca’yı tuzağına çekip onu tutuklamayı başarabilecek midir? Kızına bir türlü ulaşamadığı için gittikçe endişelenen Atmaca, Rüya’nın aslında burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Zümrüdün kaybolmasına sebep olan kızın ölüm emrini verirken aslında namlunun ucunda kendi kızı Rüya vardır.
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Nefes Nefese yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nefes Nefese 5. bölümde neler olacak?/nefes-nefese-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-nefes-nefese-5-bolumde-neler-olacak-2123107-magazin2123107
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