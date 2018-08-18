Nef’ten 2018’de 2.000’inci konut teslimi

2018 yılında konut satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 40’ın üzerinde artırmayı başaran Nef, henüz 8 ay bitmeden tarihinin en yüksek konut teslim sayısına ulaştı.

Geçtiğimiz yılı 1856 konut teslimiyle tamamlayan Nef, 16 Ağustos itibarıyla 2018 yılındaki 2.000’inci teslimini gerçekleştirdi. 2.000’inci evin sahibi olan Emrah Aktürk’e dairesi Nef Ataköy 22 projesinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi.

FC Barcelona - Athletic Bilbao maçını Camp Nou’da izleyecek

Nef’in bu yıl teslim ettiği 2.000’nci evin sahibi olan Emrah Aktürk, Barselona seyahatinin de sahibi oldu. Emrah Aktürk ve ailesi, FC Barcelona’nın resmi sponsoru Nef’in misafiri olarak FC Barcelona – Athletic Bilbao maçını da Camp Nou’da VIP tribünden takip edecek.

rojelerimizde teslimden sonra altıncı ayda proje doluluk oranlarımız %90’ın üzerinde. Daire teslimi sonrasın bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketlerde müşteri memnuniyet oranımız ise %92.

“Hedef 2018’de 3000 konut teslim etmek”

Nef Ataköy 22’de düzenlenen törende konuşan Nef İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik ise, “Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan bir şirket olarak; 2018 yılı içerisindeki 2.000’inci evimizi teslim etmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Projelerimizde teslimden sonra altıncı ayda proje doluluk oranlarımız %90’ın üzerinde. Daire teslimi sonrasın bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketlerde müşteri memnuniyet oranımız ise %92. 2017 yılında da toplam 1.856 konut teslimi gerçekleştirmiştik, henüz 2018’in sekizinci ayında bu teslim sayısının üzerine çıktık. 2018 yılı sonuna kadar 3000. konutumuzu müşterilerimize teslim etmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ödenmiş sermayesini 407 Milyon TL artırdı

Geçtiğimiz aylarda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR’ın, Nef’in kredi notunu iki basamak artırarak A+ seviyesine yükselttiğini hatırlatan Selçuk Çelik, “Böylece Nef gayrimenkul sektöründe bugüne kadar alınmış en yüksek kredi notunun sahibi oldu. Finansal piyasalarda Nef markasına duyulan bir güvenin en somut karşılığı olan bu karar sonrasında, geçtiğimiz günlerde de ödenmiş sermayemizi 52 milyon 390 bin TL’den 459 milyon 174 TL’ye yükselterek son yıllarda reel sektöründe gerçekleşen en büyük sermaye artırımlarından birisine imza atmış olduk. Bu artışla Nef, şirket özkaynaklarını 1 milyar TL seviyesine çıkarmış oldu. Markamıza ve ülkemize duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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