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Usta oyuncu Nejat İşler’in güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle dahil olduğu Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Efsun’a ait altınları alarak kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulan Yamaç, Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay Erdenet’le tanıştı. Çağatay’ın dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu oldu.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 9.47 izlenme oranı (rating),20.17 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 9.58 izlenme oranı (rating),19.30 izlenme payı (share),AB’de 8.83 izlenme oranı (rating),18.79 izlenme payı (share) elde etti. #robinhood etiketi Twitter Türkiye'de 17 saat 20 dakika dünyada ise 6 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

Yamaç ve Çağatay karşı karşıya;

YAMAÇ, MAHSUN’U AFFETMEDİ!

Yamaç’ın yaşadıklarının tüm sorumlusu olarak kendini gören Mahsun ile Yamaç büyük bir yüzleşme yaşadı. Fakat Yamaç, hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affetmedi.

Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri ele alan Efsun, Konsey ile toplantı yapmak için harekete geçti. Cumali’nin kendine gelmesiyle Koçovalılar rahat bir nefes aldı. Yamaç, Aliço’nun yardımıyla Efsun’un altınlarına ulaştı.

“Senin için ölmekten başka kurtuluşum yok”

ROBIN HOOD İŞ BAŞINDA!

Altınları ele geçirmeyi başaran Yamaç, yılbaşının da yaklaşmasıyla birlikte mahalleliye hediye almaya karar verdi. Yeni yıl öncesi tüm Çukur’a hediyeleriyle büyük bir mutluluk yaşatan Yamaç karşısında duran Konsey’i Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başardı.

Vartolu ise Almanya’daki macerasında sona yaklaştı. Çocuğu Berlin dışında, ormanlık bir alandan geçirmek zorunda kalan Vartolu’nun yolunu Almanya’da yaşayan göçmenler kesti. Buna rağmen çocuğu babasına sağ salim götüren Vartolu, uzun zamandır peşinde olduğu flash belleği elde etti.

Robin Hood iş başında;

Vartolu görevini tamamlıyor;