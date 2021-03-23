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Nejat Uygur'un adı sinemaya verildi

Nejat Uygur'un adı Ayvalık'taki Vural Sineması'nda yaşatılacak. Geçtiğimiz yıllarda kapatıldıktan sonra Ayvalık Belediyesi tarafından kiralanan sinema, Nejat Uygur Sahnesi adıyla yeniden açıldı

Nejat Uygur'un adı sinemaya verildi
İHA

1978'de açılan Ayvalık'taki Vural Sineması'nın kapısına geçtiğimiz yıllarda kilit vurulmuştu. Ayvalık Belediyesi tarafından kiralanan sinema, tepeden tırnağa yenilenerek Nejat Uygur Sahnesi adıyla yeniden açıldı. Türkiye'nin ilk kadın gitaristi Begül Erhan'ın konseriyle gerçekleştirilen açılışa Nejat Uygur'un oğullarından Süha Uygur ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Sinema girişinden salona gelene kadar hatıralarının film şeridi gibi gelip geçtiğini belirten Süha Uygur duygularını şöyle dile getirdi; "Gerçekten Vural sineması, Nejat Uygur ve Ayvalık' çok yakıştı. Başkanıma, değerli meclis üyelerine, Erkan Cılak kardeşime, Ayvalık halkına Uygur ailesi adına sonsuz teşekkürlerimi ve minnetlerimi iletiyorum. Annemiz Nejla Uygur çok istedi gelmeyi, ama pandemi şartlarında 84 yaşında olması itibariyle doktorları ona izin vermedi. Kardeşlerimin de işleri olduğundan dolayı aileyi temsilen ben geldim. İyi ki de gelmişim. Kapıdan girdiğim andan itibaren çok duygulandım. Ayvalık, Uygur ailesi için çok önemli bir yer. Babamız 1972'de Ayvalık'a tatile gittiği zaman Sarımsaklı'da kalmıştık. Babam her fırsatta, her boş döneminde yazları Ayvalık'a tatile giderdi. Ve tek arzusu Ayvalık'ta yaşamaktı, yerleşmekti. Buradan bir ev almaktı. Ama ne yazık ki olamadı. Ama benim için ve Uygur ailesi için şöyle bir hoşluk oldu. Benim damadımın biri Ayvalıklı, Cundalı. Kızım Ayvalık gelini oldu. Torunum burada dünyaya geldi. Kalbimizin yarısı Ayvalık'ta iken tamamı Ayvalık'ta oldu. Bu da Ayvalık'la olan gönül bağımızı başka yere çekti. Ondan dolayı da çok mutluyum. Çok gururlu bir akşam yaşıyorum. Çok değerli bir akşam yaşıyorum. Eminim ki bu kültür merkezi bu süreçte de hayat normale döndükten sonra da birbirinden değerli etkinliklerle yazın ve kışın gerekli olan etkinlikleri düzenleyeceklerdir. Bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Vural Sineması'nın Ayvalık'ta yaşayan hemen herkesin hayatında bir şekilde anılar bıraktığını belirterek, salonunun usta oyuncu Nejat Uygur Sahnesi adıyla yeniden Ayvalık'ın kültür ve sanat hayatına kazandırılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Ergin şöyle konuştu; "Belediye olarak Vural Sineması'nı kiralayıp tiyatro, konser ve sinema salonu haline getirerek Ayvalık'ımızın hizmetine sunduk. Vural Sineması'nı yaşatmak, hem Türkiye'ye hem tiyatromuza mal olmuş Nejat Uygur Sahnesi'nin de birlikte anılmasını istedik. Bunu yapmamızın sebebi Nejat Uygur'un tiyatro dünyasında son alaylı bir tiyatrocu olarak 1970'li yıllardan itibaren geliştirdiği kendisine has mizah anlayışıyla milyonlarca kişinin gönlünde yer almasıdır. Sanat toplum için midir, yoksa sanat sanat için midir? Doğrusu hiçbir zaman bilinmez. Bu bir döngü olsa da sahnede insanları yakınlaştırmak, sevdirmek tiyatronun başarısıdır. Ayvalık sevdalısı olan Nejat Uygur, her fırsatta Ayvalık'a olan sevgisini dile getirmiştir. Alaylı olarak Muhsin Ertuğrul'dan sonraki en son temsilcisi olan Uygur'un heykeli İzmir Kültürpark'a dikildi. Çadır tiyatrosunda eşi ve beş çocuğuyla başladığı yolculuğu Türkiye'nin tam kalbinde bitiren değerli sanatçı Nejat Uygur isminin bu sahneye verilmesinden onur duyuyoruz."

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