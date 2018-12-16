Uzun süre alışveriş yapan Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, daha sonra bir restoranda akşam yemeği yedi. Yemek molasının ardından alışverişe kaldıkları yerden devam eden tecrübeli işadamı ve eşi, uzun süre el ele dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

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