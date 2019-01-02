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Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda ki devası heykeller eksi 22 derecede adeta buz kesti. Yoğun kar yağışı ve tipi sonrası kara gömülen heykellerin görüntüsü büyüledi.
Nemrut Dağı zirvesindeki devasa heykeller tipi ve kar yağışı nedeniyle tamamen kar altında kaldı. Kar altında kalmayan birkaç heykel ise tipi nedeniyle buz kesti. Heykeller buz nedeniyle tanınmayacak hal aldı. Donmuş ve karın altında kalan heykellerin fotoğrafını çeken dağcılar tipi nedeniyle zirvede daha fazla duramayarak zirveden ayrıldı.
Zirveden inerken dağcılardan Mehmet Ali Yılmaz, ‘kar oyuğuna’ düşünce bacağını incitti. Yılmaz’ın arkadaşları olumsuzluğa karşı UMKE ekiplerine bilgi verdi. Bacağında şişkinlik ve ağrı olan Mehmet Ali Yılmaz, diğer arkadaşlarının yardımı ile yaklaşık 7 kilometre kadar destekle yürüdü. Araçlarını bıraktıkları yere az bir mesafe kala UMKE ve Jandarma ekipleri dağcılara ulaşarak, yaralı dağcıyı alarak hastaneye kaldırdı.
Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da da kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Belirli aralıklarla kar yağışın devam etmesi ve geceleri -10 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Cip Baraj Gölü'nün büyük bir kısmını dondurdu. Bölgede yapılan mesire alanı ve seyir terasları ile yazın ayrı kışın ayrı güzel olan baraj gölü, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Cip Baraj Gölü ve mesire alanın yazın ayrı kışın ayrı güzel olduğunu belirten Özer Yurtsuzoğlu, “Biz buralıyız. Kışın havalar eksi 5, -10 dereceye kadar düşüyor. Ancak ona rağmen burası kartpostallık bir mekan. Baraj yer yer donmuş durumda, çözülen yerler var. Hava sıcaklığı bayağı düştü” dedi.
Sıcaklıkların düştüğü dile getiren Efe Emirhan Doğan ise, “Geçen sene hiç kar yağmadı. Bu sene böyle olması güzel oldu. Göl de donunca güzel bir manzara oldu” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için kar yağışının aralıklı olarak devam edeceğini, bugünden itibaren sıcaklıklarda ise 4-6 derecelik artış olacağını bildirdi.
ARDAHAN SİBİRYA GİBİ: -21 DERECE
Ardahan’ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle’de 27.4, Çıldır’da 14.9, kent merkezinde 21.2, Hanak’ta 21.9, Damal’da 17.7, Posof’ta 12 derece oldu.
Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor. Bölgede birçok araç sahibinin, gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırıyor. Mesut Yıldız, Şu anda hava sıcaklığı eksi 19 derece ve aracımızı çalıştırmazsak sabahları donuyor ve zorluk yaşıyoruz. Akşam saat 9-10 gibi yaklaşık bir saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Ardahan’ın kışı kendisini iyiden iyiye kendisini hissettiriyor.’’ Şeklinde konuştu.
Kentte soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bitkiler kırağı ile kaplandı, ev işyeri ve arabaların camları buz tuttu. Kapı kilitleri dondu. Vatandaşlar, battaniye sererek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.
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