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Reuters / HABERTURK.COM

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberinde, 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Nepal'in Pokhara kentinde düştü.

Havalimanı yetkilisinin aktardığına göre, 72 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı Nepal’in batısındaki Pokhara kentinde kaza yaptı.

Devlet medyasında yer alan haberlerde, uçaktan bazı cansız bedenlerin çıkarıldığı aktarıldı. En az 16 kişinin öldüğü belirtildi.

22 KİŞİLİK UÇAK KAYBOLMUŞTU

Diğer yandan Nepal'de Mayıs 2022'de içinde 22 kişiyle kaybolan ve enkazı bulunan uçakta arama kurtarma çalışmalarının ardından tüm yolcuların cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Nepal Sivil Havacılık Yönetimi eski Genel Müdürü Sajib Gautam kazanın ardından yaptığı açıklamasında, "Kazalar bir olaylar zincirinde meydana gelir. Bu nedenle, bir kazada birçok faktör rol oynar. Havayolu şirketleri, onların insan gücü ve kültürü de suçlanacak. Sadece pilotu suçlayamayız" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.