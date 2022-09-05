Tunceli'ye güzellik katıyor! Nesli tehlikede...

Bölgede nesli yok olma tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan yaban keçileri de Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerindeki birçok dağı mesken tutuyor.

AA'nın haberine göre Türkiye'nin en önemli milli parklarından olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın bulunduğu kentte, vaşak, su samuru, bozayı, kurt, kartal, sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi ve tilki gibi hayvanlar yaşıyor.

Dört mevsim farklı güzelliklere bürünen Tunceli , el değmemiş doğası, bitki örtüsü çeşitliği ve su kaynaklarıyla çok sayıda canlı türünü barındırıyor.

Doğa turizmi açısından da büyük öneme sahip olan keçiler, kente gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde sayıları artan keçiler, kışın alçak kesimlerde, bahar ve yaz döneminde ise 3 bin rakımlı dağların zirvelerinde yiyecek arıyor.

Kentin yaban hayatı açısından da önemli bir yer olduğunu ifade eden Kalsen, "Burada dağlık ve ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarını hayvanat bahçesinde değil de doğal ortamlarında görüyoruz. Burada yaban keçisi, bozayı, kurt, tilki, tavşan, keklik ve kartal gibi çeşitli türler yaşıyor. Yaban keçileri de burada yaşayan insanlardan kaçmıyor. Çünkü bu coğrafyada yaşayanlar keçilerle ilgili kötülük düşünmüyor" dedi.

SARP VE KAYALIK YERLERDE GEZİYORLAR

Doğasever Hüsniye Kalsen de Tunceli'de dört mevsim gezilecek alanların olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Kalsen, dağları gezerken çeşitli bitki ve hayvan türleriyle karşılaştığını dile getirerek, "Mesela yaban keçilerinin korunması çok önemli. Bu canlılar yöre sakinlerince kutsal sayılıyor ve Tunceli dağlarında gezerken yaban keçilerini görmek beni mutlu etti. Çok sarp ve kayalık yerlerde geziyorlar" ifadelerini kullandı.

Öğretmen Fevzi Çapar da Hatay'dan Tunceli'ye gelerek doğayla iç içe tatil yaptığını aktardı.

Yemyeşil doğada zaman geçirmenin keyifli olduğunu anlatan Çapar, "Yaban keçileri ve daha birçok canlı türünü doğal ortamında görme fırsatı buldum. Başka hiçbir yerde böyle bir imkan yok. Bu anlamda burada yaşayan vatandaşları tebrik ediyorum ve doğalarına sahip çıkıyorlar. Burada yaban keçileri insanlar müdahale etmediği için özgürce geziyor" diye konuştu.