Nesli tükeniyor! Van'da yaralı halde bulundu
Van'ın Çatak ilçesinde nesli tehlike altında olan bir vaşak yaralı halde bulundu
Van'ın Çatak ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi civarında vatandaşlar, Nesli tükenme tehlikesi olan bir vaşağı yaralı halde buldu.
Ayağı aksayan vaşak, vatandaşlar tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
İlçe Tarım ve Oran Müdürlüğü personelleri yaralı vaşağı tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.