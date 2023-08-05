Nesli tükenmekte olan kızıl panda nüfusuna ikiz yavru katıldı İngiltere'deki bir hayvanat bahçesi, nesli tükenmekte olan türler için bir Avrupa yetiştirme programının parçası olarak ikiz kızıl pandanın doğumunu duyurdu

Whipsnade Hayvanat Bahçesi 2 Ağustos´ta yaptığı açıklamada, nesli tükenmekte olan türler için yetiştirme programının parçası olarak bünyelerinde bulunan Ruby ve Nilo adlı kızıl pandaların 25 Haziran tarihinde ikiz yavruları olduğunu duyurdu.

Yasak avcılık, yiyeceklerin azalması ve kaçırılarak evde bakılma gibi yasadışı faaliyetler sebebiyle dünyadaki kızıl panda nüfusunun tükenme tehlikesinde olduğunu belirten yetkililer, doğduklarında sadece ortalama bir muz ağırlığında (113 gr) olan iki kızıl pandanın isimlerinin ve cinsiyetlerinin hemen açıklanmayacağını ifade etti.

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Açıklamada "Kızıl panda (Ailurus fulgens) yavruları hayatlarının ilk 30 gününde kördürler ve büyük ölçüde annelerine bağımlıdırlar. Yavrular yakında gözlerini açacaklar ama en az bir ay daha dışarı çıkmayacaklar" ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, cinsiyet tespitinin 8 haftalık veteriner kontrolünde belli olacağını ve süre sonunda yavrulara isim verileceğini vurgulayıp "Cinsiyetleri ne olursa olsun ikizler, kızıl panda nüfusunu artırmak için uluslararası öneme sahip" denildi.