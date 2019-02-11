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Projesinin zorluklarını paylaşan Jan van IJken "Filmi oluştururken biyolojik yönler benim için en zorlayıcı kısımlardı. Çekimin ne kadar süreceğini anlamaya çalışmak, semender gelişiminin aşamalarını çözmek için yapımcı olmanın dışında biraz biyolog ve biraz da bilim insanı olmalıydım" şeklinde açıklamada bulundu.