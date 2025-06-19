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        Haberler Magazin Neslihan Atagül'den gizemli kutlama mesajı - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül: Kutlanacak şeyler var

        Neslihan Atagül, sosyal medyada "Kutlanacak şeyler var" notuyla yayımladığı fotoğraflarla dikkat çekti. Atagül, gizemli kutlama mesajıyla neyin kutlandığına dair en ufak bir ipucu vermemesi kafaları karıştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:54
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        Gizemli kutlama mesajı
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        2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evlenen, 2025'in Mart ayında oğlu Aziz'i kucağına alan Neslihan Atagül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

        Ellerinde balonla yatakta çektirdiği fotoğrafları yayımlayan Neslihan Atagül, paylaşımına; "Kutlanacak şeyler var" ifadelerini not düştü.

        Neslihan Atagül, neyin kutlandığına dair en ufak bir ipucu vermemesi kafaları karıştırırken hamile olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

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        #Neslihan Atagül
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