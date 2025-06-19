2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evlenen, 2025'in Mart ayında oğlu Aziz'i kucağına alan Neslihan Atagül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ellerinde balonla yatakta çektirdiği fotoğrafları yayımlayan Neslihan Atagül, paylaşımına; "Kutlanacak şeyler var" ifadelerini not düştü.

Neslihan Atagül, neyin kutlandığına dair en ufak bir ipucu vermemesi kafaları karıştırırken hamile olduğu yönünde yorumlar yapıldı.