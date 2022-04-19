Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden 'bebek' açıklaması!

"GÜNEY AMERİKA'YA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Birlikte yaptıkları tatilden de söz eden ikili, "Böyle yerleri gezip, görmek bizi çok mutlu ediyor. Güney Amerika’ya da gitmeyi düşünüyoruz, orada bizi seven çok kişi var. Türk dizileri orada çok seviliyor, bizim diziler sayesinde Türkçe konuşuyor birçok kişi." şeklinde konuştu.