Neslihan Doğrusöz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz imaj değişikliğine giderek sakal ektirdi. Basına yansıyan fotoğrafların ardından Neslihan Doğrusöz takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1987 yılında İstanbul’da doğan Neslihan Doğrusöz, İşte Benim Stilim isimli yarışmada ekrana gelmişti.Neslihan Doğrusöz aynı zamanda reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.