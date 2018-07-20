Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre Nesrin Cavadzade, Büşra Develi'den geçtiğimiz günlerde ayrılan Burak Deniz ile birlikte değil. Cavadzade, sevgilisi Alihan ile birlikte Akdeniz turunda.

Bugün Nesrin Cavadzade'nin rol arkadaşı Burak deniz ile birlikte olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ne var ki Cavadzade, iki ay önce ilişkiye başladığı Alihan adlı sevgilisiyle dün gece tatile çıktı.

Nesrin Cavadzade, Alihan ile birlikte 15 günü kapsayan Yunanistan, İtalya ve Fransa'nun güney sahillerinde Akdeniz turu yapacak.





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