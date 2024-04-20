Nesrin Cavadzade: Siz kıvrımsız deyince basamaktan destek aldım
Nesrin Cavadzade, bikinili ve fit haliyle verdiği pozlar oldukça dikkat çekti
Nesrin Cavadzade, çıktığı tatilden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Cavadzade, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafları ve fit haliyle dikkat çekti.
Son paylaştığı göderisine "kıvrımsız" ve "çok ince" şeklinde yorumlar gelince Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabınadan yeni pozlarını sevenleriyle paylaştı.
Nesrin Cavadzade, yayınladığı fotoğraflara; "Siz kıvrımsız deyince basamaktan destek aldım. Bana yetiyo be aşko" ifadelerini kullandı.