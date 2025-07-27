Netanyahu, BM'nin 'yalan söylediğini' iddia etti

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından 27 Temmuz'da Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı alındığını duyurmuştu. İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada ise "insani aranın" yerel saatle 10.00'da başlayıp saat 20.00'de biteceğini bildirmişti. Ordu, Gazze Şeridi genelindeki halka gıda ve ilaç ulaştıran ve dağıtan BM ile insani yardım kuruluşlarının konvoylarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla saat 06.00'dan saat 23.00'e kadar kullanılacak "güvenli rotalar" belirlendiği öne sürmüştü.