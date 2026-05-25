        Haberler Dünya Netanyahu'dan orduya Lübnan talimatı | Dış Haberler

        Netanyahu'dan orduya Lübnan talimatı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 21:42 Güncelleme:
        Netanyahu'dan orduya Lübnan talimatı

        Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, ateşkese rağmen Lübnan'a düzenledikleri saldırılar ve Hizbullah'ın İHA saldırılarına ilişkin konuştu.

        Hizbullah'la savaşta olduklarını söyleyen Netanyahu, "(Lübnan'da gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz. Doğru, bizi insansız hava araçlarıyla hedef alıyorlar. Bunun üzerinde çalışan özel bir ekibimiz var ve bunu da çözeceğiz. Bunun için darbeleri ve şiddetini arttırmamızı gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

        İsrail'de dün gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah'ın İHA saldırılarının da ele alındığını aktarılmıştı.

        İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın her İHA saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkılmasını istemişti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek verdiği basına yansımıştı.

        İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın doğusundaki Beka bölgesi dahil çeşitli bölgelerine hava saldırıları başlattığını duyurdu.

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş jetlerinin Beka ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldığı aktarıldı.

        Açıklamada, hava saldırılarda Hizbullah hedeflerinin vurulduğu ileri sürüldü.

        *Fotoğraf: Abir Sultan (AP aracılığıyla), temsilidir

