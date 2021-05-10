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Netanyahu: İsrail büyük bir güçle karşılık verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nden İsrail’e atılan roketlere ilişkin, "İsrail büyük bir güçle karşılık verecek" dedi.

Netanyahu: İsrail büyük bir güçle karşılık verecek

İsrail ve Filistin arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roket saldırılarının ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’den Kudüs’e roket atılarak "kırmızı çizginin aşıldığı"nı söyledi. Netanyahu, "Kudüs'te, Gazze'de ve ülkenin başka yerlerinde birçok cepheye yayılan bir mücadele içindeyiz. İsrail büyük bir güçle karşılık verecek. Topraklarımıza, sermayemize, vatandaşlarımıza ve askerlerimize acı çektirmeyeceğiz. Bize saldıran ağır bedel ödeyecek" dedi.

Öte yandan, Kudüs’teki çatışmalar nedeni ile Netanyahu’nun Kudüs’te yapılacak Kudüs Günü kutlamalarına katılmayacağı bildirildi. Başbakan Netanyahu’nun güvenlik brifingleri için başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığına gideceği ifade edildi.

HAMAS'TAN İSRAİL'E UYARI

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugay Sözcüsü ise, İsrail’in Gazze'deki sivil tesislere veya halka ait evlere saldırması durumunda çok sert karşılık vereceklerini belirtti. Sözcü, “Cevabımızın düşmanın beklentilerinin ötesinde güçlü ve acı verici olacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

İSRAİL KABİNESİNDEN GAZZE'YE HAVA SALDIRILARINA ONAY

İsrail basınında yer alan ve üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Gazze’den Kudüs’e roket saldırısının ardından İsrail kabinesinin Gazze’ye yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarına onay verdiği aktarıldı. Onayın kara saldırısı içermediği belirtildi.
Yetkili verdiği demeçte, "Hamas'a ağır bir darbe vurulmalı ve herkes limitlerimizi anlıyor. Büyük savaşları arzulamıyoruz" dedi.

GAZZE'DE HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze’de Hamas hedeflerine yönelik misilleme amaçlı hava saldırısı başlatıldığı bildirilmişti. Hamas ise, hava saldırıları sonucu bir komutanın öldürüldüğünü doğrulamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus basına verdiği demeçte, "Gazze'deki askeri hedeflere saldırmaya başladık. Tekrar ediyorum başladık" demişti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK HAVA SALDIRISINDA 3'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun’a düzenlenen hava saldırısında 3’ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

GAZZE'DEN KUDÜS'E 7 ROKET

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi’nden Kudüs’e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1’inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin boş arazilere düştüğünü belirtmişti. Gazze sınırına yakın bölgede ise 1 kişi aracının anti tank füzesi ile vurulması sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.

HAMAS, İSRAİL'E ULTİMATOM VERMİŞTİ

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nden yerel saatle 18.00’e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs’teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00’e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Hamas’ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmiş, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde tüm bomba sığınakları halka açılmıştı.

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