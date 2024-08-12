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        Haberler Dünya Netanyahu, kabine üyelerinden güvenlik konularını kamuoyunda konuşmamalarını istedi | Dış Haberler

        Netanyahu, kabine üyelerinden güvenlik konularını kamuoyunda konuşmamalarını istedi

        İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu kabine üyelerinden güvenlik konularına ilişkin kamuoyu önünde konuşmamaları konusunda uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:31
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        Netanyahu'dan kabine üyelerine "konuşmama" uyarısı
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyelerinden güvenlik konularını kamuoyu önünde konuşmamalarını istedi.

        İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun kabine üyelerini güvenlik konularını kamuoyu önünde konuşmamaları konusunda uyardığı belirtildi.

        Netanyahu'nun kabine üyelerine İran ve Hizbullah ile yaşanan gerilimden dolayı İsrail için "önemli günler" olduğu mesajını verdiği ifade edildi.

        Kabine üyelerini uyaran Netanyahu'nun güvenlik konularının kamuoyu önünde konuşulmamasını istediği kaydedildi.

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

        İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

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        #israil
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