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        Haberler Dünya Netanyahu, Mısır-Gazze sınır şeridinin İsrail'in kontrolü altında olması gerektiğini söyledi - Dünya haberleri

        Netanyahu, Mısır-Gazze sınır şeridinin İsrail'in kontrolü altında olması gerektiğini söyledi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır şeridi Selahaddin Ekseni'nin (Philadelphia Ekseni) İsrail'in kontrolü altında olması" gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 01:32 Güncelleme: 31.12.2023 - 01:32
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        Mısır-Gazze sınır şeridi açıklaması
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        Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, katılmayı reddettiği basın toplantısında bir konuşma yaptı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılardan bahseden Netanyahu, "Savaş, hedefleri gerçekleşene dek birkaç ay daha sürecek. Zaferin gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Gazze'nin herhangi bir tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istiyoruz." dedi.

        Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Philadelphia Ekseni'nin İsrail'in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Netanyahu, bunun harici hiçbir düzenlemenin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

        "İSRAİL ORDUSU HAMAS'TAN 8 BİN SİLAHLIYI ÖLDÜRDÜ"

        Netanyahu, "Gazze'de çok bedeller ödedik ama savaş zirve noktasında. Her cepheden savaşıyoruz ve savaşa devam ediyoruz." ifadelerini kullanarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi, güneyi, orta kesimlerindeki tüm bölgelere hava saldırılarını sürdüreceğini ifade etti.

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        "İsrail ordusunun Hamas'tan 8 bin silahlı kişiyi öldürdüğünü" öne süren Netanyahu, İsrail hükümetinin, Hamas'la esir takası konusunda ise ilerleme ihtimali gördüğünü dile getirdi.

        İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a değinen Netanyahu, "savaşın eksenini genişletmeleri halinde kimsenin hayal edemeyeceği darbedeler alacakları" tehdidinde bulundu.

        Netanyahu, "Biz her yerde her zaman mümkün olan her vesileyle İran'a karşı çalışmaları yürütüyoruz. İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeliyiz." diye konuştu.

        Hükümetten istifasına dair ise Netanyahu, istifasını istediği tek şeyin Hamas olduğunu söyledi.

        Diğer bir adı Philadelphia Ekseni olarak bilinen Selahaddin Ekseni, Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na paralel uzanan 14 kilometrelik şeridi içeriyor.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformunda dün yer alan açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın, Netanyahu'nun Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettikleri ifade edilmişti.

        Açıklamada Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmemişti.

        İsrail'de 7 Ekim sonrası Netanyahu liderliğinde kurulan ve Gantz ile Galant'ın da üyesi olduğu Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #mısır
        #gazze
        #Netanyahu
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