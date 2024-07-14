Netanyahu, ölüm tehdidi aldığını söyledi

İsrail Başbakanlığı'ndan, Netanyahu’nun haftalık kabine toplantısındaki konuşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

"Başbakan ve aile üyelerine, bakanlara ve kamu görevlilerine yönelik açık öldürme ve şiddet tehditlerine tanık olduklarını" belirten Netanyahu, bu konuda "birkaç küçük istisna dışında somut hiçbir şey yapılmadığı ve bunun başsavcının işi olduğu" ifadelerini kullandı.