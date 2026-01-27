Netcad Yazılım halka arz oluyor. Belirlenen tarihlerde talep toplayacak şirket, 'NETCD' BIST koduyla işlem görecek. Bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Netcad Yazılım, 1,9 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Netcad talep toplama tarihleri, kişi başına düşecek olası lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin detayları incelemeye başladı. Peki, "Netcad halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Netcad Yazılım halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte detaylar...