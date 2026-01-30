Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başına kaç lot verdi, halka arza kaç kişi katıldığı açıklandı mı?

        Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başına kaç lot verdi?

        Netcad Yazılım talep toplama sürecini tamamladı ve gözler halka arz sonuçlarına döndü. 46 TL hisse fiyatı ile 40 milyon lot dağıtan firma, borsada işlem görmeye başladığı anda yüzde 29,20'si halka açılmış olacak. Peki, Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı mı?

        Giriş: 30.01.2026 - 17:05 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:05
        1

        Netcad Yazılım halka arz kapsamında talep toplama sürecini tamamlayarak, 40 milyon lot dağıttı. 1.9 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 29,20 halka açıklık oranına sahip firma, halka arz fonunun en büyük kısmını işletme sermayesi ve AR-GE çalışmaları için harcayacak. Peki, Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı mı?

        2

        NETCAD YAZILIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Netcad Yazılım 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        Firmanın halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

        3

        NETCAD YAZILIM HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 46 TL olarak belirlendi.

        4

        NETCAD YAZILIM KAÇ LOT VERECEK?

        Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapacak, olası lot dağıtım tablosu şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 160 Lot (7360 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 96 Lot (4416 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 69 Lot (3174 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 48 Lot (2208 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 35 Lot (1610 TL).

        - 1.1 Milyar katılım ~ 22 Lot (1012 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (690 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (506 TL).

        5

        NETCAD YAZILIM FON KULLANIM YERİ

        - Yüzde 75-85 Arge yatırımları, işletme sermayesi.

        - Yüzde 5-10 Pazar faaliyetlerinin artırılmasında.

        - Yüzde 10-15 Şirket büyümesini destekleyen fiziki ve teknolojik yatırımlar.

        6

        NETCAD YAZILIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Strateji Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        7

        NETCAD YAZILIM HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.9 milyar TL

        T1-T2 bakiyesi kullanılamaz

        Katılım endeksine uygun değildir

        Halka açıklık: Yüzde 29,20

        Borsa kodu: NETCD

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
