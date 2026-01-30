Netcad Yazılım halka arz kapsamında talep toplama sürecini tamamlayarak, 40 milyon lot dağıttı. 1.9 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 29,20 halka açıklık oranına sahip firma, halka arz fonunun en büyük kısmını işletme sermayesi ve AR-GE çalışmaları için harcayacak. Peki, Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı mı?