Netcad Yazılım 30 Ocak günü talep toplamayı bitirdi ve halka arz sonuçları açıklandı. Firma kişi başına 1104 TL değerinde 24 lot verdi. Şimdi ise firmanın borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Peki, Netcad Yazılım ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?