        Haberler Bilgi Ekonomi Netcad Yazılım ne zaman borsaya açılacak, ilk Borsa İstanbul işlem tarihi nedir? Netcad Yazılım A.Ş kişi başına kaç lot verdi?

        Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı! Netcad Yazılım ne zaman borsaya açılacak?

        Netcad Yazılım, 40 milyon lot dağıttı ve kişi başına 1104 TL değerinde 24 lot verdi ve halka arza 994 bin 717 kişi katıldı. Yeni yatırımcılar paylarını alırken, firmanın ne zaman borsada işlem göreceği merak ediliyor. Peki, Netcad Yazılım ilk Bist işlem tarihi nedir?

        Giriş: 04.02.2026 - 13:04 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:04
        1

        Netcad Yazılım 30 Ocak günü talep toplamayı bitirdi ve halka arz sonuçları açıklandı. Firma kişi başına 1104 TL değerinde 24 lot verdi. Şimdi ise firmanın borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Peki, Netcad Yazılım ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?

        2

        NETCAD YAZILIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Netcad Yazılım 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        Netcad Yazılım kişi başına 1104 TL değerinde 24 lot verdi. Firmanın halka arzına 994 bin 717 kişi katıldı.

        3

        NETCAD YAZILIM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firma 5 Şubat 2026 Perşembe günü borsada işlem görmeye başlayacak.

        4

        NETCAD YAZILIM HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 46 TL olarak belirlendi.

        5

        NETCAD YAZILIM FON KULLANIM YERİ

        - Yüzde 75-85 Arge yatırımları, işletme sermayesi.

        - Yüzde 5-10 Pazar faaliyetlerinin artırılmasında.

        - Yüzde 10-15 Şirket büyümesini destekleyen fiziki ve teknolojik yatırımlar.

        6

        NETCAD YAZILIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Strateji Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        7

        NETCAD YAZILIM HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.9 milyar TL

        T1-T2 bakiyesi kullanılamaz

        Katılım endeksine uygun değildir

        Halka açıklık: Yüzde 29,20

        Borsa kodu: NETCD

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
