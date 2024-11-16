Netflix çöktü mü? 16 Kasım Netflix'e neden giriş yapılamıyor, sorun çözüldü mü?
Dünyanın en çok kullanılan dijital yayın platformlarından Netflix'in çöktüğüne dair paylaşımlar gelmeye başladı. Platforma erişimde sıkıntı yaşadığını bildiren kullanıcılar özellikle Jake Paul – Mike Tyson maçı öncesinde bağlantı problemleriyle karşılaştığını iddia etti. Peki Netflix çöktü mü? 16 Kasım Netflix'e neden giriş yapılamıyor, sorun çözüldü mü?
Dijital dizi ve film platformu Netflix kullanıcıları, geçtiğimiz dakikalarda içerik yükleme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Farklı cihazlardan giriş yapmaya çalışan vatandaşlar yaşanan bu sıkıntı dolasıyla Netflix yönetiminden açıklama bekliyor. Peki Netflix neden hata veriyor, Netflix çöktü mü, arıza mı var, düzeldi mi?
NETFLİX ÇÖKTÜ MÜ?
16 Kasım saat 4:20’den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Jake Paul ile 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek boks müsabakası öncesinde Netflix çöktüğü iddia edildi. Netflix’e giriş yapamadığını duyuran vatandaşlar Sosyal medya hesapları üzerinden karşılaştıkları sorunu dile getiriyor.
NETLFİX HAKKINDA
Netflix, dünyanın en popüler dijital streaming platformlarından biridir. 1997 yılında ABD'de kurulan Netflix, başlangıçta DVD kiralama hizmeti sunarken, zamanla internet üzerinden dizi, film, belgesel ve özel yapım içerikler sunan bir platforma dönüşmüştür. Netflix, kullanıcılarına abonelik karşılığında geniş bir içerik kütüphanesi sunar ve bu içeriklere internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişim sağlar.