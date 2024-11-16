NETLFİX HAKKINDA

Netflix, dünyanın en popüler dijital streaming platformlarından biridir. 1997 yılında ABD'de kurulan Netflix, başlangıçta DVD kiralama hizmeti sunarken, zamanla internet üzerinden dizi, film, belgesel ve özel yapım içerikler sunan bir platforma dönüşmüştür. Netflix, kullanıcılarına abonelik karşılığında geniş bir içerik kütüphanesi sunar ve bu içeriklere internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişim sağlar.