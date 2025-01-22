Netflix'in abone kazanımlarında tarihi rekor

Netflix, hissedarlarına yaptığı açıklamaya göre, dördüncü çeyrekte 18,9 milyon yeni abone kazandı. Bu, Wall Street'in beklediğinden iki kat fazlaydı ve Netflix'teki küresel abone sayısını 300 milyondan fazlaya çıkardı. Şirketin önceki en iyi seviyesi, koronavirüs salgınının başlamasıyla yönlendirilen rakamlar olan 2020'nin ilk çeyreğinde 15 milyondu.

Netflix hisseleri, BloombergHT'nin aktardığına göre, abone artışlarına bağlı olarak tarihsel seviyelere yükseldikten sonra kar satışları ile düştü.

Şirket, geçen yılın son çeyreğinde gelirinin yüzde 16 artarak 10,2 milyar dolara çıktığını bildirdi; bu, 2021 sonundan bu yana en büyük seviyeyi ifade etti. Ayrıca satışların 2025'te tahmin edilenden daha hızlı artmasının beklendiği ifade edildi.

ABD, KANADA, PORTEKİZ VE ARJANTİN'DE FİYATLAR ARTIRIYOR

Netflix, ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin'de fiyatları artırıyor; en popüler ABD planı ayda 2,50 dolarlık bir artışla 17,99 dolara çıkıyor. Netflix ayrıca daha ucuz reklam destekli planının maliyetini de artırıyor.

Şirket, yıl için 44,5 milyar dolara kadar gelir öngörüyor; bu, yeni biten yıla göre yüzde 14'lük bir kazanç ve yüzde 29'luk bir işletme marjı anlamına geliyor.

Şirketin hisseleri, sonuçlar açıklandıktan sonra seans sonrası işlemlerde yüzde 15'e kadar artarak 997,85 dolara çıktı.