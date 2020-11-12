Netflix hesabından paylaşılan yeni dizi Bir Başkadır'ın fragmanı sosyal medya gündeminden düşmüyor. Bu sezon Netflix'te yayınlanacak Türk yapımlarıyla ilgili haberler geçtiğimiz haftaların en çok konuşulan konulardan biriydi. Bir anda sosyal medya gündemine oturan Bir Başkadır konusu ne ve oyuncuları kim? Bir Başkadır ne zaman başlayacak?

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 4, 2020

BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bir başkadır fragmanı bir terapist odasında başlıyor. 8 bölümden oluşacak olan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

BİR BAŞKADIR OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu ve yönetmenliğini Berkun Oya'nın üstlendiği Bir Başkadır'ın oyuncuları arasında Meryem rolüyle Öykü Karayel, Yasin rolüyle Fatih Artman, Ruhiye rolünde Funda Eryiğit, diğer rollerde ise Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy Nesrin Cavadzade, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler karşımıza çıkıyor.

BİR BAŞKADIR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Başkadır'ın yayınlanan fragmanıyla birlikte ne zaman başlayacağı da belli oldu. Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi Bir Başkadır 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak.